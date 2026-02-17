Bologna 2026 | Studenti cesenati tra arte contemporanea e ingegneria Ducati un ponte tra scienza e creatività

Il 17 febbraio 2026, gli studenti della scuola Sacro Cuore di Cesena sono partiti per Bologna per una gita educativa, spinti dalla voglia di scoprire nuove opportunità. La visita si è concentrata su un collegamento tra arte moderna, ingegneria e fisica, offrendo ai ragazzi un’esperienza pratica e coinvolgente. Il viaggio ha incluso una visita alla mostra di arte contemporanea e un tour presso il museo dedicato alla storia della Ducati, per conoscere da vicino come scienza e tecnologia si uniscono nel mondo dei motori.

Bologna tra Arte, Scienza e Motori: Una Giornata di Orientamento per gli Studenti di Cesena. Una gita didattica ha portato gli studenti della scuola secondaria di primo grado del Sacro Cuore di Cesena a Bologna il 17 febbraio 2026, per un'esperienza che ha unito l'arte contemporanea all'ingegneria e alla fisica applicata. L'iniziativa, parte del Progetto Orientamento dell'istituto, ha permesso ai ragazzi di esplorare il Museo MAMbo e l'azienda Ducati, offrendo una prospettiva concreta sulle possibili applicazioni delle discipline scientifiche e sulla creatività artistica. L'obiettivo era andare oltre i confini delle aule, stimolando la curiosità e ampliando gli orizzonti culturali degli alunni.