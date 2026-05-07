Incuria e degrado in via Cordonata le erbacce coprono la scalinata | la segnalazione | FOTO

In via Cordonata a Bagnaia, le erbacce crescono sulla scalinata, segnalano alcuni residenti. La strada, segnalata come abbandonata a maggio 2026, aveva ricevuto promesse di intervento a luglio 2025, ma finora nessuna azione è stata intrapresa. La situazione di incuria è visibile e documentata anche attraverso fotografie. La mancanza di interventi sembra aver lasciato la zona in condizioni di degrado.

"Vorrei segnalare la situazione di totale incuria in via Cordonata a Bagnaia. Ci avevano promesso che sarebbero intervenuti a Luglio 2025, siamo a Maggio 2026 e ancora niente, un ritardo inspiegabile. Questa è una scalinata che collega Villa Lante al parcheggio del "Ferro cavallo", diversi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Notizie correlate

"Incuria e degrado all'Asl di Pontecagnano": la segnalazione e l'appello dei cittadiniI cittadini: "Il Poliambulatorio dell’ASL Salerno di Pontecagnano Faiano dovrebbe essere il fiore all’occhiello della comunità, ma risulta privo...

La rotatoria del Villaggio Mediterraneo nel degrado fra incuria e visibilità ridotta [FOTO]“Degrado, incuria, mancanza di visibilità per automobilisti e pedoni, in prossimità della rotatoria tra viale Unità d'Italia e via Gorizia, davanti...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Incuria e degrado nel cimitero di San Barbato. Manocalzati, la denuncia del gruppo di minoranza; LETTERA IN REDAZIONE: Segnalazione di degrado e incuria presso il cimitero di Galeazza; Volta dimenticato: la statua simbolo di Como tra erbacce, incuria e polemiche; Porta Sant'Agata abbandonata tra i rifiuti: Niente manutenzione né controlli :: Segnalazione a Palermo.

Pagani, degrado davanti all’ASL: cabina elettrica aperta e rifiuti in stradaSituazione di degrado a Pagani, proprio nei pressi della sede dell’ASL, dove cittadini segnalano condizioni di incuria e potenziale pericolo. Una cabina elettrica risulta danneggiata e lasciata aperta ... agro24.it

FdI accusa il Comune: «Corigliano Rossano tra erbacce, rifiuti e incuria»Pino Villella denuncia degrado diffuso tra centro e periferie e chiede manutenzione più frequente, controlli e maggiore informazione sulle isole ecologiche ... cosenzachannel.it

PUBBLICHIAMO L'APPELLO DELLA VOLONTARIA ANNA PER ALMA 4 CHILI PER 13 ANNI DI CATENA E INCURIA Provincia di Napoli. Lei è una piccola anima di appena 4 chili di circa 13/14 anni di vita, tutti vissuti legata ad una schifosa catena. Due giorni - facebook.com facebook

“Abbiamo rimosso polvere e incuria da un palazzo che ha una storia e diamo a Insiel una sede per traguardare il futuro della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale”. Così @SebastianoCall2 a inaugurazione sede Udine della società Ict in house tinyurl. x.com