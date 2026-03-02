La rotatoria del Villaggio Mediterraneo nel degrado fra incuria e visibilità ridotta FOTO

La rotatoria del Villaggio Mediterraneo si trova in condizioni di degrado, con segnaletica poco visibile e scarsa manutenzione. La zona, situata tra viale Unità d'Italia e via Gorizia davanti all'Agenzia delle Entrate, presenta evidenti segnali di incuria che compromettono la sicurezza di automobilisti e pedoni. La situazione attira l’attenzione per lo stato di abbandono in cui versa l’area.

“Degrado, incuria, mancanza di visibilità per automobilisti e pedoni, in prossimità della rotatoria tra viale Unità d'Italia e via Gorizia, davanti all'Agenzia delle Entrate”. Questa la segnalazione di un lettore, che denuncia “spartitraffico e rotatoria con foltissima vegetazione, un albero che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it La denuncia di Presutti (Pd): "Un percorso di guerra fra degrado e pericoli" [FOTO]Duro attacco del consigliere comunale del Partito Democratico Marco Presutti all'amministrazione comunale, con un'interrogazione urgente riguardante... Ferentino, l'affondo dell'opposizione: "Rotatoria di Pontegrande simbolo del fallimento amministrativo e del degrado"È un J'accuse durissimo quello firmato dai consiglieri di opposizione Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo Doveva... Contenuti e approfondimenti su Villaggio Mediterraneo. Argomenti discussi: Rotatoria Villaggio Mediterraneo. Giochi del Mediterraneo 2026, Molfetta: 'Villaggio atleti a Taranto'La precisazione del direttore generale del Nuovo Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta: La scelta di ospitare gli atleti sulle navi da crociera ormeggiate nel porto di ... affaritaliani.it Al Villaggio IN Italia la premiazione del concorso 'Il mare è..'La Conference hall del Villaggio IN Italia di Taranto, l'esposizione itinerante che segue il tour Mediterraneo dell'Amerigo Vespucci, ha ospitato questa mattina la premiazione della seconda edizione ... ansa.it