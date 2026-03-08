Incuria e degrado all' Asl di Pontecagnano | la segnalazione e l' appello dei cittadini

Cittadini di Pontecagnano hanno denunciato problemi di incuria e degrado all’interno dell’ASL locale. In diverse occasioni, sono stati segnalati disservizi, scarsa igiene e negligenza nelle strutture sanitarie. Le persone hanno quindi deciso di presentare reclami ufficiali per richiedere interventi mirati a risolvere le criticità emerse.

I cittadini: "Il Poliambulatorio dell'ASL Salerno di Pontecagnano Faiano dovrebbe essere il fiore all'occhiello della comunità, ma risulta privo delle elementari norme di sicurezza" In caso di incuria, negligenza, scarsa igiene o disservizi all'interno di una sede ASL, i cittadini hanno il diritto di presentare reclami ufficiali per segnalare la situazione e richiedere interventi. Le Aziende Sanitarie Locali sono responsabili delle prestazioni rese e della gestione delle proprie strutture: il Poliambulatorio dell'ASL Salerno di Pontecagnano Faiano dovrebbe essere il fiore all'occhiello della comunità, ma risulta privo delle elementari norme di sicurezza, tra fili elettrici scoperti, impianti di climatizzazione non a norma messi a terra, fili elettrici tagliati, a rischio della pubblica incolumità.