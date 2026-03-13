L'onorevole Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, ha commentato le recenti iniziative della premier Meloni sulla crisi nel Golfo. Secondo Ricciardi, le dichiarazioni e le proposte di un tavolo unitario sono soltanto una rappresentazione, e non una reale volontà di dialogo. La sua opinione si aggiunge alle critiche rivolte alle strategie del governo in questa fase di tensione internazionale.

Roma, 13 marzo 2026 – Onorevole Riccardo Ricciardi, capogruppo a Montecitorio del Movimento 5 stelle, qual è il vostro giudizio sulle comunicazioni e le proposte di tavolo unitario della premier Meloni in merito alla crisi del Golfo? “È una messa in scena. Nel momento in cui si vogliono fare veramente le cose unitarie non si aspettano 13 giorni. Come fece il presidente Conte allo scoppio della pandemia, una premier che cerca unità chiama subito i leader, informa sulla situazione e si confronta sulle misure da mettere in opera. Questo l’esempio di 5 anni fa. E questo ci saremmo aspettati da una presidente che vuole comportarsi da istituzione e non da leader di partito sempre in cerca di propaganda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi in Medio Oriente, Ricciardi sulle politiche del governo: “Il dialogo con le opposizioni? Una messa in scena”

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