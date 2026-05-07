Incidente tra moto e camion a Capua | morto turista della Repubblica Ceca moglie ricoverata in ospedale

A Capua, un incidente tra moto e camion ha causato la morte di un turista 56enne proveniente dalla Repubblica Ceca. L’uomo, identificato come Michal Gross, è stato investito da un mezzo della nettezza urbana. La moglie, presente al momento dell’incidente, è stata ricoverata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche necessarie.

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Incidente mortale a Capua (Caserta): un turista 56enne della Repubblica Ceca, Michal Gross, è deceduto dopo essere stato investito da un mezzo della nettezza urbana.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sarnico, incidente tra moto e camion: motociclista grave in ospedaleSarnico (Bergamo), 4 maggio 2026 – Grave incidente stradale questo pomeriggio alle 15. Terribile incidente tra un'auto e due moto: il ragazzo è morto in ospedaleNon ce l’ha fatta il motociclista rimasto gravemente ferito nello schianto di questa mattina: il giovane, 28 anni, è morto poco dopo il trasporto in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Scontro tra furgone e autocisterna, traffico bloccato sulla A14; Alex De Angelis 2026: news, biografia e risultati | Dueruote; SBK, infortunio serio per Miguel Oliveira: salterà Most, BMW annuncia il sostituto; Raduno Harley, chiusura col botto a Senigallia: 120mila presenze, riders in massa da Germania, Portogallo e Regno Unito. MotoGP | Somkiat Chantra out per Germania e Repubblica CecaMotoGP LCR Honda – Il rookie MotoGP Somkiat Chantra ha subito un incidente martedì 1 luglio durante un allenamento con ... msn.com Venerdì in Repubblica Ceca l’incontro internazionale: Antonella Palmisano al debutto nella mezza maratona, tra gli uomini Francesco Fortunato dopo il successo ai Mondiali a squadre DIRETTA STREA - facebook.com facebook Nella Repubblica Ceca sono attivi oltre cento ricercatori italiani. Un dato importante che conferma la collaborazione tra i nostri Paesi anche nel settore scientifico e nelle ricerca, per crescere insieme in un quadro di valori comuni. x.com