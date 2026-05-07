Incidente tra moto e camion a Capua | morto turista della Repubblica Ceca moglie ricoverata in ospedale

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Capua, un incidente tra moto e camion ha causato la morte di un turista 56enne proveniente dalla Repubblica Ceca. L’uomo, identificato come Michal Gross, è stato investito da un mezzo della nettezza urbana. La moglie, presente al momento dell’incidente, è stata ricoverata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche necessarie.

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Incidente mortale a Capua (Caserta): un turista 56enne della Repubblica Ceca, Michal Gross, è deceduto dopo essere stato investito da un mezzo della nettezza urbana.🔗 Leggi su Fanpage.it

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