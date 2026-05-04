Oggi pomeriggio, alle 15.20, a Sarnico si è verificato un incidente tra una moto e un camion. Un motociclista è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità per gestire la viabilità e raccogliere elementi utili alle indagini.

Sarnico (Bergamo), 4 maggio 2026 – Grave incidente stradale questo pomeriggio alle 15.20 a Sarnico, in provincia di Bergamo. Per cause che i carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del caso dovranno appurare, in via Campomatto si sono scontrati una moto e un camion e a riportare le conseguenze peggiori è stato il motociclista, un uomo di 53 anni, sbalzato sull’asfalto a seguito dell'impatto. Il centauro è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dai soccorritori dell’Areu, intervenuti con elisoccorso, automedica e due ambulanze, L’uomo ha riportato un trauma cranico e serie ferite a una gamba.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sarnico, incidente tra moto e camion: motociclista grave in ospedale

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