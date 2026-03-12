Incidente sul lavoro grave un 49enne

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio a Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo, coinvolgendo un uomo di 49 anni che è rimasto gravemente ferito durante l’attività lavorativa. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Ancora un incidente sul lavoro nell'Aretino. Questo pomeriggio un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava: il dramma è avvenuto a Castel San Niccolò. Erano le 16,30 quando è stato attivato il 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Misericordia di Castel San Niccolò, un'ambulanza infermieristica di Stia, l'elisoccorso Pegaso, i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Bibbiena e Pisll. Stando alle prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto all'interno di uno stabilimento dove si produce calcestruzzo. Il lavoratore avrebbe riportato l'amputazione di un arto, rimasto schiacciato all'interno di un macchinario. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

