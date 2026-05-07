Incidente nel Salernitano muore motociclista di 30 anni

Un motociclista di 30 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale tra la frazione Silla di Sassano e Sala Consilina, nel Salernitano. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo il mezzo a due ruote e un’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il 30enne non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Un 30enne di Sala Consilina ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che collega la frazione Silla di Sassano a Sala Consilina, nel Salernitano. L’uomo viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’autovettura, il cui eventuale ruolo nella dinamica è ora al vaglio degli investigatori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, senza però riuscire a salvargli la vita. Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, il tratto di strada è stato chiuso al traffico veicolare, con pesanti ripercussioni sulla circolazione e lunghe code di automobili.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente nel Salernitano, muore motociclista di 30 anni Notizie correlate Operaio schiacciato da una pressa: Ciro Di Martino muore a 49 anni. Incidente sul lavoro nel SalernitanoIl tragico incidente sul lavoro si è verificato in un ovattificio di Bellizzi, nella provincia di Salerno. Tragico incidente a Cantù: muore motociclista di 57 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro violento tra auto e moto Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 26 marzo a Cantù, lungo via... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Incidente stradale nel Viterbese, auto contro un furgone: muore una donna di 41 anni; Autostrade, secondo incidente mortale in poche ore: perde la vita un altro motociclista; Tragico incidente stradale nella notte: muore ragazza di 25 anni, grave la sorella. Incidente stradale nel Salernitano, 75enne muore in ospedale, grave la moglieDue incidenti stradali si sono verificati la notte scorsa nel Sud della provincia di Salerno, con un bilancio complessivo di quattro feriti in condizioni critiche ed un altro in maniera lieve. (ANSA) ... ansa.it Andrea Carotenuto muore a 36 anni dopo incidente stradale, la famiglia dona gli organi: dolore a ScafatiNon ce l'ha fatta Andrea Carotenuto, il giovane di 36 anni di Scafati coinvolto in un incidente stradale insieme all'amico Biagio Liban Di Lallo (quest'ultimo, 27enne, morto ... ilmattino.it Incidente mortale a Capua (Caserta): un turista 56enne della Repubblica Ceca, Michal Gross, è deceduto dopo essere stato investito da un mezzo della nettezza urbana. - facebook.com facebook