Incidente lungo la SS36 | prima lo scontro poi il ribaltamento

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 9 lungo la SS36. Secondo quanto riferito, due veicoli sono entrati in collisione e, successivamente, uno di essi si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Incidente stradale lungo la Ss36: dopo l’impatto l’auto si ribalta. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9.15 di mercoledì 6 maggio all’uscita Lissone ovest-Desio San Giorgio (in direzione nord).I soccorsi Dopo l’impatto il conducente ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. È stata.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Maxi incidente lungo la SS36: 7 persone coinvolte Incidente stradale: prima lo scontro, poi l'auto si ribalta e prende fuocoIncidente in Valassina: due auto si scontrano nell’area di servizio, una si ribalta e poi prende fuoco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente sulla SS36, camion si schianta sul guardrail: chilometri di code; Statale 36: incidente tra auto e camion sulla rampa della Lecco-Ballabio. Soccorsi all'opera; Camion si schianta sulla Statale 36 ad Arosio e perde il carico: rotoloni di carta in strada, code fino a 4 km; Camion contromano sulla rampa Lecco-Ballabio della SS 36: scontro frontale. SS36. Incidente all’altezza di Civate, code in direzione MilanoI soccorsi sono scattati intorno alle ore 8.40 di oggi, mercoledì Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in direzione Milano LECCO – Incidente poco dopo l’uscita della galleria del ... msn.com Cavalli 'invadono' la SS36 a Monza e causano un sinistroUn'immagine surreale quella che si è palesata davanti agli occhi degli automobilisti in transito, nella prima serata di lunedì 20 ... casateonline.it INCIDENTE SULLA SS417 CATANIA-GELA: TIR FUORI CONTROLLO FINISCE CONTRO IL GUARDRAIL Belpasso – Incidente stradale autonomo lungo la statale 417 Catania-Gela, nel territorio di Belpasso. Per cause ancora in fase di accertamento, il condu - facebook.com facebook