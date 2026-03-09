Maxi incidente lungo la SS36 | 7 persone coinvolte

Lunedì 9 marzo, poco dopo le 15, si è verificato un incidente lungo la SS36, subito dopo il tunnel di Monza. A essere coinvolte sono sette persone, rimaste ferite nello scontro. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma le autorità sono intervenute sul posto per i soccorsi e i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni.

Incidente stradale lungo la SS36: sono sette le persone rimaste ferite. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di lunedì 9 marzo dopo il tunnel di Monza. Nello schianto, che ha coinvolto più veicoli, sono rimaste ferite sette persone di età compresa tra i 38 e gli 86 anni. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto sono giunte diverse ambulanze di Areu, inviate in codice giallo. Oltre alla pattuglia della Polstrada e ai vigili del fuoco. Al momento i soccorritori sono ancora sul posto, ma fortunatamente il codice dei feriti è stato declassato da giallo a verde. Si registrano rallentamenti alla viabilità. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

