A4 incidente tra mezzi pesanti in direzione Milano | code e qualche disagio

Un incidente tra quattro mezzi pesanti sulla A4 in direzione di Milano ha causato code e rallentamenti. La Concessioni Autostradale Venete ha attivato il nuovo Protocollo regionale per gestire la situazione, che si è verificata tra il Bivio con la A57 a Dolo e Padova Est. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre il traffico risulta ancora molto rallentato nel tratto interessato. La viabilità resta sotto stretta osservazione.

Attivato il nuovo Protocollo regionale per la gestione delle criticità autostradali a causa di un incidente che ha coinvolto quattro mezzi pesanti in A4, nel tratto tra il Bivio con la A57 a Dolo e Padova Est Poco dopo le 11.30 di oggi, martedì 24 febbraio, Concessioni Autostradale Venete ha attivato il nuovo Protocollo regionale per la gestione delle criticità autostradali a causa di un incidente che ha coinvolto quattro mezzi pesanti in A4, nel tratto tra il Bivio con la A57 a Dolo e Padova Est, in direzione Milano. L’incidente ai è verificato al km 370+100 ovest, in territorio di Pianiga (Venezia). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fino a 6 chilometri di code in direzione Milano per un incidente in A4Oggi sulla A4, nel tratto veronese, si sono verificati due incidenti che hanno causato code fino a 6 chilometri in direzione Milano.

Incidente in autostrada: si scontrano tre mezzi pesanti. Code chilometriche verso RomaQuesta mattina sull’autostrada A1 si è verificato un grave incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti, due autotreni e la motrice di un autoarticolato.

Ore 06:44 24/02/2026 #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Milano CODA di 3 km per incidente tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Casalpusterlengo dal km 52 #aspilombardia #aspiemiliaromagna x.com

