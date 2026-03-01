In pieno centro a Torino si è verificato un incidente tra un bus e un'auto, con coinvolgimento di alcuni pedoni. Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Tra i feriti ci sono anche due bambini. La polizia sta raccogliendo le testimonianze e cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Nel traffico della domenica pomeriggio del centro di Torino, tra via Accademia Albertina e via dei Mille, un bus e un’auto si sono scontrati. L’incidente ha coinvolto anche tre pedoni. Sono cinque i feriti, tutti trasferiti in ospedale. Tra i ricoverati anche due bambini, nessuno in gravi condizioni. Scontro tra un bus e un’auto Attorno alle ore 17:00 di domenica 1° marzo, un’automobile modello Toyota Yaris ha attraversato l’incrocio tra via dei Mille e via Accademia Albertina, in centro a Torino. All’attraversamento dell’incrocio, il veicolo è stato violentemente colpito sul lato sinistro da un autobus della linea 68. Il sinistro... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente tra un bus e un’auto in pieno centro a Torino, anche due bambini tra i cinque feriti in ospedale

Torino, scontro tra auto e bus in centro città: cinque feriti tra cui due bambiniIncidente stradale nel tardo pomeriggio a Torino, dove uno scontro tra un autobus e un’auto ha coinvolto anche tre pedoni.

Leggi anche: Incidente stradale a Torino, scontro tra auto, bus Gtt: cinque feriti, tra cui due bambini

Paura in centro a Torino: bus sbanda in piazza Solferino, traffico bloccato #shorts

Tutto quello che riguarda Incidente.

Temi più discussi: Arezzo, bus fuori strada dopo uno scontro tra camion e auto: 5 feriti; Scontro tra un bus e un’auto: paura per una cinquantina di turisti in gita al santuario di Castelmonte; Incidente frontale tra un bus e un auto: due feriti. Attimi di paura per il fumo proveniente dalla vettura; Incidente a Buttrio: frontale tra auto e un bus con 50 turisti a bordo.

Scontro tra auto, tir e bus nell'Aretino: 5 feriti sulla Sp 327Alle 5:30 di oggi, un autobus di linea si è ribaltato sulla SP327 a Foiano della Chiana dopo uno scontro con auto e camion. Cinque passeggeri feriti, non gravi. Soccorsi sul posto e indagini in corso. adnkronos.com

Torino, scontro tra auto e bus in centro città: cinque feriti tra cui due bambiniIncidente stradale nel tardo pomeriggio a Torino, dove uno scontro tra un autobus e un’auto ha coinvolto anche tre pedoni. Il bilancio è di cinque feriti, tra ... thesocialpost.it

"Finiremo su tutti i Tg" Incidente per il vincitore di Sanremo 2026 a Domenica In. Sal Da Vinci è scivolato in studio durante la diretta condotta da Mara Venier, la reazione dell’artista: https://fanpa.ge/vg0Tn. - facebook.com facebook

Sul raccordo #Siena- #Firenze, code per incidente tra Impruneta-Greve in Chianti e San Casciano in direzione Siena #viabiliTOS #viabiliFI x.com