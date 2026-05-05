Incidente due auto si scontrano nel sottopassaggio | soccorsi sul posto traffico in tilt

Martedì 5 maggio, in via Ravenna, si è verificato uno scontro tra due automobili nel sottopassaggio. La pioggia ha reso l’asfalto scivoloso e la curva in pendenza ha contribuito alla perdita di controllo di uno dei veicoli, portando all’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il traffico è rimasto congestionato per qualche tempo. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte.

L’asfalto reso viscido dalla pioggia, la curva in pendenza, la sbandata e l’impatto. E’ quanto è avvenuto nel corso della mattinata di martedì 5 maggio, in via Ravenna. All’altezza del sottopassaggio accanto a via Riccardo Nielsen, infatti, due auto si sono scontrate: nell’incidente, una Renault.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Como, pedone investito nel tardo pomeriggio: traffico in tilt e soccorsi sul postoUn uomo di 57 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi, 30 marzo 2026, a Como, in un incidente che ha immediatamente provocato forti... Incidente stradale a Foggia, si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia: due feriti gravi e traffico in tiltDue feriti in 'codice rosso' e traffico in tilt sul ponte di via Manfredonia, a Foggia, per un incidente stradale che ha causato il ribaltamento di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Frontale sulla statale 129, auto si ribalta: due feriti; Schianto tra due automobili (che si ribaltano) a Città Sant'Angelo, tre feriti gravi compreso un bambino; Incidente ai Colli Portuensi: dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borsello; Pauroso incidente stradale sulla Statale: due auto si scontrano e cinque persone restano bloccate nei due mezzi. Lungo intervento dei vigili del fuoco. Incidente a Garbagnate, scontro tra due auto, due persone in ospedaleUn incidente stradale si è verificato questa mattina a Garbagnate Milanese: 2 le persone finite in ospedale. L'incidente si è verificato poco prima delle ... ilnotiziario.net Incidente sulla Tuscanese, auto si ribaltaIncidente sulla Tuscanese, auto si ribalta. Viterbo - Scontro tra due vetture - Traffico rallentato ma non bloccato - Sul posto 118 e polizia locale ... tusciaweb.eu Con l'auto in controsenso ha travolto e ucciso 16enne in motorino: arriva la condanna L'incidente ad Acireale nel 2022... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Tiziano Trifelli, chi era il centauro morto nell'incidente sul Grande raccordo anulare ift.tt/Aiy6NSR x.com