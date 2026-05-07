Incidente a Pisa oggi traffico caos sulla parte finale della Fipili Ripercussioni in mezza città

Oggi a Pisa si è verificato un incidente sulla parte finale della Fipili, tra più veicoli, in direzione mare, nei pressi di Pisa Porta a Mare. L’evento ha causato blocchi e rallentamenti lungo la strada, coinvolgendo anche le aree circostanti e provocando notevoli disagi alla circolazione cittadina. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Pisa, 7 maggio 2026 – Un giovedì nero per il traffico a Pisa. Con una buona parte della città bloccata a causa di un incidente tra più auto avvenuto in direzione mare all’altezza di Pisa Porta a Mare, la parte finale del ramo pisano della Fipili. Una zona già critica che ha finito rapidamente per saturarsi. Gli automobilisti coinvolti nell’incidente non hanno riportato feriti gravi, ma i veicoli sono stati diversi e la rimozione ha richiesto tempo. Intanto la circolazione si bloccava, con le prime code che si sono formate in direzione mare prima di Pisa Nord Est. Rallentamenti anche nella direzione opposta. Le code hanno interessato in maniera pesante anche l’Aurelia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente a Pisa oggi, traffico caos sulla parte finale della Fipili. Ripercussioni in mezza città Notizie correlate Incidente sulla Fipili: scontro auto-tir dopo l’uscita del Ponte all’Indiano. Traffico nel caos verso FirenzeFIRENZE – Un’altra mattinata di disagi per gli automobilisti della Fipili oggi, 14 aprile 2026. Caos sulla FiPiLi: furgone ribaltato blocca il traffico verso FirenzeUn violento ribaltamento di un furgone ha paralizzato il traffico sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno nella mattinata di questo mercoledì 15... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Autocisterna ribaltata sulla SS 68 a Ponteginori, tre feriti; Con l’auto travolge ciclista. Uomo di 42 anni in Rianimazione. Nuovo incidente in via Matteucci; Devastante incidente tra cisterna e auto in provincia di Pisa: feriti e possibile sversamento; Cascina, travolte da uno scooter mentre attraversano sulle strisce: gravi due donne. Incidente a Pisa oggi, traffico caos sulla parte finale della Fipili. Ripercussioni in mezza cittàGiornata di grandi disagi per gli automobilisti a causa dello scontro fra più auto all’altezza dell’uscita di Porta a Mare. Inoltre, tra Pisa Centro e Pisa Nord, in mattinata c’era stato un tamponamen ... lanazione.it Incidente sull’A12 tra Pisa Centro e Pisa Nord: scontro tra due cisterne di carburanteSecondo quanto riferito, al momento non si registra alcuno sversamento di carburante dalle due cisterne coinvolte ... gonews.it Incidente sulla Statale 106, traffico in tilt nei pressi di Corigliano https://www.calabrianews24.com/news/367560396294/incidente-sulla-statale-106-traffico-in-tilt-nei-pressi-di-coriglianoutm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr-auto - facebook.com facebook Incidente in zona Crocetta, coinvolte più auto x.com