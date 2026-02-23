Incidente a Nichelino | scontro all' incrocio tra camion e auto che si ribalta in carreggiata donna in ospedale

Un camion e un’auto si sono scontrati questa mattina a Nichelino, causando il ribaltamento di quest’ultima in carreggiata. La causa sembra essere stata una mancata precedenza all’incrocio tra via dei Martiri, via Milano e via Roma. Una donna a bordo dell’auto è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Nella prima mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, si è verificato un incidente all'incrocio tra via dei Martiri, via Milano e via Roma a Nichelino. A scontrarsi sono stati un camion Iveco, che stava percorrendo via dei Martiri in direzione di piazza Camandona, e un'auto Fiat Panda, che invece stava attraversando l'incrocio perpendicolarmente provenendo da via Milano in direzione di via Roma. Ad avere la peggio, come avviene quasi sempre in questi casi, è stata la vettura, che si è ribaltata rimanendo su un fianco. I vigili del fuoco del distaccamento di Torino Lingotto hanno estratto la conducente, rimasta intrappolata nell'abitacolo, mentre i sanitari del 118 Azienda Zero l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale Cto di Torino.