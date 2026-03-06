Incidente si schianta contro un' auto parcheggiata e poi si ribalta

Un incidente stradale si è verificato questa mattina quando un'auto ha perso il controllo, schiantandosi contro un veicolo parcheggiato lungo la strada e successivamente ribaltandosi. Nessuno è rimasto ferito, ma le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi sono ancora in corso. La polizia sta raccogliendo le testimonianze dei presenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Perde il controllo dell’auto, si schianta contro una macchina parcheggiata a bordo strada e poi si ribalta. È successo all’alba di venerdì 6 marzo a Monza. Poco dopo le 4 in viale Romagna è scattata la macchina dei soccorsi. All’interno dell’auto finita su un fianco era rimasto intrappolato un uomo di 52 anni. Sul posto l’ambulanza in codice rosso, i vigili del fuoco con l’autopompa serbatoio dalla sede centrale di Monza e la pattuglia della polizia locale. Il 52enne è stato liberato. Fortunatamente è uscito illeso e non è stato necessario il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

