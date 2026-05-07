Inchiesta sui corsi di formazione l'USB | Stop alle irregolarità intervenga il presidente Fico
Un sindacato di base ha richiesto l'intervento del presidente della Regione Campania dopo che un'inchiesta pubblicata da Fanpage ha evidenziato irregolarità nei corsi di formazione. La richiesta arriva in seguito alle indagini che hanno portato alla luce diverse criticità legate alle modalità di svolgimento e alle certificazioni rilasciate. Il sindacato chiede di fermare queste pratiche e di adottare misure per garantire la regolarità.
Il sindacato di base chiede un intervento del Presidente della Regione Campania dopo l'inchiesta di Fanpage.it sui corsi di formazione. "È un sistema, i privati finanziati con soldi pubblici".🔗 Leggi su Fanpage.it
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