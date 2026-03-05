Regione Campania Fico prepara i tagli alle Fondazioni Azzerata la legge Scabec Ma c'è il caso Polis

Il presidente della regione Campania ha annunciato controlli su fondazioni e partecipate regionali, con una ricognizione sui finanziamenti erogati. Sono stati eliminati i fondi previsti dalla legge 28, e sarà introdotto un nuovo sistema per l’accesso ai contributi pubblici. Inoltre, è stato deciso di azzerare la “legge Scabec” e di intervenire sui tagli alle Fondazioni regionali.