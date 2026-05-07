Inchiesta corsi di formazione il Movimento delle scuole | Proiettata immagine negativa sul comparto

Un'inchiesta giornalistica ha portato alla luce dubbi sui corsi di formazione, suscitando reazioni da parte del Movimento delle scuole di formazione. L'associazione ha richiesto un intervento da parte della Regione Campania riguardo agli esami coinvolti nell'indagine pubblicata da Fanpage. La vicenda riguarda presunte irregolarità e mette in discussione la credibilità di alcuni percorsi formativi. La Regione al momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.

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