Formazione in Campania l' attacco del movimento | Dopo cento giorni l' assessora Saggese non ha ancora ricevuto il comparto

Dopo i primi cento giorni di mandato, il movimento che rappresenta il comparto della formazione in Campania critica l'assessora Angelica Saggese, sottolineando che non le sono state ancora assegnate le risorse o le competenze specifiche di cui avrebbe bisogno. La delegata aveva rilasciato un'intervista a Lira TV, e la questione centrale riguarda la mancata comunicazione o azione concreta nei confronti del settore. La situazione resta al centro dell’attenzione delle parti interessate.

«Abbiamo seguito con attenzione l'intervista rilasciata a Lira TV dall'assessora alla Formazione Angelica Saggese in occasione dei primi cento giorni di mandato. Rileviamo tuttavia, con rammarico, che a tre mesi dall'insediamento — e dopo il lungo periodo di vacatio seguito all'elezione del.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Formazione in Campania, il Movimento Libero e Autonomo: Nessun confronto dopo 100 giorniDopo i primi cento giorni di mandato, arriva l’attacco del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate all’assessora... Formazione professionale Campania, il Movimento Libero e Autonomo appoggia Odierna«Il consigliere Odierna ha detto ad alta voce ciò che il nostro Movimento denuncia da mesi: in Campania si è consumato un silenzio cross-legislature,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Corso per Operatori Antincendio Boschivo (AIB); Formazione Campania, Troisi: Subito tavolo con Regione, non si può restare fuori dalle scelte; Tavola rotonda – Cultura del lavoro tra disuguaglianze ed opportunità; Bilancio da oltre 40 miliardi, ma margini limitati per la promozione della formazione professionale: nodo priorità in Campania. Formazione in Campania, l’attacco del Movimento: «Dopo cento giorni, l’assessora Saggese non ha ancora ricevuto il comparto»«Abbiamo seguito con attenzione l'intervista rilasciata a Lira TV dall'assessora alla Formazione Angelica Saggese in occasione dei primi cento giorni di ... napolivillage.com Formazione Campania, Troisi: Subito tavolo con Regione, non si può restare fuori dalle scelteNapoli - A tre mesi dall’insediamento della nuova giunta regionale, il comparto della formazione professionale torna a sollecitare un confronto diretto con ... pupia.tv https://www.aprilianews.it/lavoro/corso-di-formazione-assistente-familiare-misura-gol-presso-compagnia-del-sapere/ facebook La nostra formazione #LazioUdinese #AvantiLazio x.com