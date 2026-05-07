È iniziato a Pavia il processo riguardante tredici persone coinvolte nell’inchiesta Clean 1. Gli imputati sono accusati di frode nelle pubbliche forniture, peculato, rivelazione del segreto istruttorio e turbativa d’asta. La discussione si è aperta davanti al tribunale, con le parti che hanno esposto le proprie posizioni e si procederà con le udienze previste.

Si è aperto in tribunale a Pavia il dibattimento per i tredici imputati nell’ambito dell’ inchiesta Clean 1, accusati a vario titolo di frode nelle pubbliche forniture, peculato, rivelazione del segreto istruttorio e turbativa d’asta. Il processo si è aperto dopo la decisione della Corte di Cassazione che a fine aprile ha rigettato la richiesta della difesa di uno dei coinvolti, Antonio Scoppetta, di spostare il processo. Ieri in udienza è stato stilato il calendario: si riparte il 23 settembre con i primi testimoni. La sentenza è prevista per marzo 2027. Parti civili sono Asm Pavia e il Comune di San Genesio, mentre gli altri imputati sono...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta Clean 1, si apre il processo. Frode e peculato, tredici alla sbarra

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