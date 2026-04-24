Inchiesta Dolce Vita si apre il processo all' ex sindaco di Avellino Rinvio a settembre per il nuovo collegio

Avellino, 24 aprile 2026 - A due anni dall'avvio dell'inchiesta denominata "Dolce Vita", il procedimento penale che coinvolge l'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e altri ventisei imputati ha tenuto la sua prima udienza.L'inizio pubblico delle indagini e le accuse contestateEra il 18 aprile.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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