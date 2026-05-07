Domani sarà ascoltato un arbitro nell’ambito di un’inchiesta che riguarda i contatti tra alcuni ufficiali di gara e l’Associazione Internazionale Arbitri. La procura sta cercando di chiarire quale sia il confine tra le contestazioni legittime di un arbitro e eventuali comportamenti che potrebbero essere considerati sospetti. Al momento non sono state rese note altre informazioni sui dettagli dell’indagine o sugli eventuali soggetti coinvolti.

La Procura di Milano intende sentire domani Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell’Inter, uno dei personaggi più discussi dell’inchiesta condotta dal pubblico ministero Maurizio Ascione. Schenone, per l’Inter, è da anni la persona che si interfaccia con il mondo arbitrale, in particolare con l’incaricato ai rapporti tra Aia e club, che fino all’estate 2025 è stato Riccardo Pinzani. Al centro dell’audizione ci sarà probabilmente la natura dei contatti tra Schenone e il mondo arbitrale, in particolare con il designatore Gianluca Rocchi. La Procura vuole capire dove situare la linea di confine tra le legittime rimostranze di un addetto agli arbitri e il tentativo di fare pressione per condizionare le scelte del designatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, domani sarà sentito Schenone. Si indaga sulla natura dei contatti con l'Aia

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