Gli arbitri coinvolti nell’inchiesta della Procura di Milano sono stati ascoltati per circa tre ore, tra cui Butti e Pinzani. Dopo di loro, è previsto l’interrogatorio di Schenone, rappresentante dell’Inter. La fase delle audizioni si sta svolgendo in modo continuativo, mentre l’indagine sulla gestione arbitrale prosegue e il numero di persone coinvolte aumenta.

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale è entrata nella fase delle audizioni a tappeto, e ogni giorno che passa il quadro si allarga. Ieri sono stati ascoltati come testimoni Andrea Butti, responsabile dell’Ufficio Competizioni della Lega Serie A, e Riccardo Pinzani, ex arbitro e attuale club referee manager della Lazio. Entrambi sono rimasti negli uffici della Procura per oltre tre ore, davanti al pm Maurizio Ascione. Nessuno dei due è indagato, ma le loro testimonianze servono a ricostruire i contatti tra club e vertici arbitrali che sono al centro dell’inchiesta per concorso in frode sportiva. Inchiesta arbitri: i cinque indagati e le accuse.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inchiesta arbitri, Butti e Pinzani tre ore in Procura: dopo tocca a Schenone dell’Inter

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