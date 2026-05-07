Due figure chiave del calcio sono state ascoltate dagli inquirenti in un’indagine relativa a intercettazioni e possibili irregolarità. I loro interrogatori sono durati circa tre ore. Uno era responsabile dei rapporti tra la federazione e le associazioni di arbitri, l’altro si occupava delle competizioni e aveva rapporti diretti con un ex presidente dell’organismo di disciplina.

L’inchiesta sugli arbitri è entrata nella fase due. Nell’ultimo anno, infatti, il pm Ascione aveva sentito solo persone legate al mondo arbitrale. Ora, invece, sembra volersi concentrare anche su altre figure. Mercoledì è stato il turno di Riccardo Pinzani e Andrea Butti, sentiti dagli inquirenti in quanto persone informate sui fatti e non come indagati. I due sono stati ascoltati per circa tre ore. Ma perché loro? Vediamo il primo. Pinzani, oggi referee manager della Lazio, nella stagione 2024-25 (quella al centro dell’inchiesta) era l’incaricato della Figc per la gestione dei rapporti tra Aia e club calcistici: dunque l’uomo addetto a parlare con le società e poi riferire a Rocchi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, sentiti Pinzani e Butti. Si indaga sulle intercettazioni

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