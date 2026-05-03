Un’intercettazione emersa nell’ambito di un’indagine sugli arbitri rivela un dialogo tra il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi indagati. Durante la conversazione, Rocchi afferma che alcune persone non vogliono più vedere un arbitro specifico. La conversazione include anche un riferimento a una persona chiamata Giorgio. La vicenda riguarda aspetti legati alle nomine e alle preferenze nel mondo arbitrale.

“ Loro non lo vogliono più vedere “. Nell’inchiesta sugli arbitri spunta un’intercettazione in cui il designatore Gianluca Rocchi – parlando con il supervisore var Andrea Gervasoni, anche lui indagato – farebbe riferimento ad un arbitro sgradito. A riportarlo è il Corriere della Sera. Chi sarebbe il direttore di gara? Chi avrebbe espresso la richiesta di non vederlo più in campo? L’inchiesta del pm Maurizio Ascione mira a fare chiarezza sul nuovo caso del calcio italiano, ma “loro” sarebbero l’Inter e il direttore di gara sarebbe appunto Daniele Doveri, direttore di gara “sgradito all’Inter”. Il designatore di Serie A e B Rocchi è infatti indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva e gli è stato notificato un avviso di garanzia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta arbitri, l’intercettazione di Rocchi e Gervasoni: “Loro non lo vogliono più vedere”. Poi cita “Giorgio”

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