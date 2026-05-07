Inchiesta arbitri Rocchi e le intercettazioni | tutte le pretese dei club

L'inchiesta sugli arbitri in corso nella Serie A ha portato alla luce nuove intercettazioni e alle richieste avanzate dai club. Nella giornata di giovedì 7 maggio, sono emerse ulteriori informazioni che coinvolgono direttamente le discussioni tra le parti interessate. Le indagini, che coinvolgono anche il nome di un ex dirigente della federazione, proseguono senza sosta, mantenendo alta l’attenzione su eventuali sviluppi futuri.

(Adnkronos) – L'inchiesta arbitri continua a scuotere la Serie A. Oggi, giovedì 7 maggio, le indagini continuano ripartendo dalle conversazioni tra Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale autosospeso e indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano con l'accusa di aver scelto arbitri graditi all'Inter, e Riccardo Pinzani, ora club referee manager della Lazio, ma fino. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Inchiesta arbitri, le ‘pretese’ dei club nelle intercettazioni di Rocchi(Adnkronos) – Domande, affermazioni, ma anche 'pretese' dei club sulla scelta dei fischietti: è quanto emergerebbe – nell'inchiesta sugli arbitri –... Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi le ‘pretese’ dei clubTempo di lettura: 2 minutiOggi pomeriggio anche Butti è stato sentito come persona informata sui fatti per circa tre ore, così come Pinzani. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede; Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interim; Inchiesta arbitri, novità oggi con prima intercettazione: le parole di Rocchi e la difesa di Gervasoni; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano. Inchiesta arbitri, Rocchi e le intercettazioni: tutte le pretese dei clubI riflettori si sono accesi anche su uno degli episodi più contestati dello scorso campionato: il mancato rigore concesso all'Inter nella sfida contro la Roma, nonostante un'evidente trattenuta di ... adnkronos.com Inchiesta arbitri si allarga, spuntano le intercettazioni su Rocchi: sotto la lente le ‘pretese’ dei clubL’inchiesta della Procura di Milano mette sotto la lente i rapporti tra dirigenti, arbitri e società sulle designazioni ... fanpage.it Inchiesta #Arbitri, la Procura accelera: L'ex Inter Butti e l'ex AIA Pinzani per ore dal pm Ascione x.com Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi le 'pretese' dei club. Telefonate anche con Pinzani e Butti. Si indaga sui rapporti con il manager dell'Inter #ANSA - facebook.com facebook