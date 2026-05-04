Inchiesta arbitri | la Procura di Milano valuta la convocazione di Schenone Spuntano contatti con altri club

La Procura di Milano sta considerando di convocare Giorgio Schenone nell'ambito di un'inchiesta che riguarda arbitri e presunti contatti con alcuni club. Secondo quanto riportato da Repubblica, sono emerse anche tracce di comunicazioni tra l’ex dirigente e altri club calcistici. Le indagini si concentrano su possibili interferenze e rapporti tra gli ufficiali di gara e le società di calcio. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulla tempistica o sulle accuse specifiche.

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