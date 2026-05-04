Inchiesta arbitri possibile svolta in arrivo | potrebbe essere ascoltato Schenone Intanto spuntano contatti fra Rocchi e altri club

Un’indagine sugli arbitri potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane, con la possibilità che venga ascoltato anche un ex arbitro di alto livello. Nel frattempo, sono stati rilevati contatti tra un ex dirigente e alcuni club di calcio. La notizia arriva da fonti di stampa e riguarda l’eventuale apertura di un procedimento ufficiale e l’interesse delle autorità investigative.

di Francesco Spagnolo Inchiesta arbitri, possibile svolta in arrivo. Stando a ‘La Repubblica’ potrebbe essere ascoltato anche Schenone. Le ultimissime novità. L’ inchiesta arbitri condotta dalla Procura di Milano continua a generare scosse sismiche nel panorama calcistico nazionale, arricchendosi di dettagli che promettono di far discutere a lungo. Sotto il coordinamento del Pm Ascione, l’attività degli inquirenti procede spedita seguendo la delicata pista del concorso in frode sportiva. Al centro delle indagini figurano nomi di assoluto rilievo, come l’ex designatore Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, le cui posizioni sono al vaglio per presunte irregolarità nella gestione delle dinamiche arbitrali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inchiesta arbitri, possibile svolta in arrivo: potrebbe essere ascoltato Schenone. Intanto spuntano contatti fra Rocchi e altri club Notizie correlate Inchiesta arbitri: la Procura di Milano valuta la convocazione di Schenone. Spuntano contatti con altri clubProvedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Daffara brilla... Caso arbitri, Schenone dell’Inter verso l’ascolto in Procura: spuntano contatti tra Rocchi e dirigenti di Serie AL’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale potrebbe allargarsi ulteriormente. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'Inter non è coinvolta: svolta in procura, tra gli indagati non ci sono dirigenti; 25 aprile di sole, ma in arrivo ribaltone meteo: possibile svolta per 1 Maggio; Inchiesta arbitri, emergono conferme sul sistema Rocchi: designazioni pilotate e i casi Bologna-Inter e Inter-Milan; Svolta in procura: nell’inchiesta non ci sono indagati dell’Inter. Le risposte a 4 domande. Inchiesta arbitri per frode sportiva: già in settimana possibili nuovi indagatiGià la prossima settimana potrebbero esserci nuovi indagati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura di Milano per frode sportiva, per la quale è appena stata richiesta la proroga di 6 mesi L ... sport.sky.it Inchiesta arbitri, legale Rocchi: Non si presenterà a interrogatorio, decisione miaLeggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta arbitri, legale Rocchi: Non si presenterà a interrogatorio, decisione mia ... tg24.sky.it Inchiesta arbitri, cosa non può fare "Giorgio". E perché Calciopoli non si può ignorare x.com Marotta festeggia il 21° scudetto dell'Inter e risponde sull'inchiesta arbitri: "Ci siamo sempre comportati con correttezza" - facebook.com facebook