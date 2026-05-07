Le autorità giudiziarie milanesi stanno esaminando le presenze di alcune persone durante un incontro avvenuto a San Siro, coinvolgendo un ex arbitro e un assistente arbitrale. La Procura sta verificando se tra i partecipanti ci fosse anche un collaboratore arbitrale, attualmente sotto indagine. L'inchiesta si concentra su eventuali irregolarità nel sistema arbitrale e sulle persone che erano presenti all'incontro.

L'ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Milano, nell'inchiesta sul sistema arbitrale, è che all'ormai noto incontro "presso lo stadio San Siro" del 2 aprile 2025 per una presunta "combine" su due designazioni arbitrali, contestate all'ormai ex designatore Gianluca Rocchi indagato e autosospeso, avrebbe preso parte anche Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, il quale non risulta indagato e dovrebbe essere ascoltato domani dai magistrati e dalla Gdf. La presunta “combine”. A Rocchi, in particolare, nel filone sulle designazioni pilotate, viene imputato di avere, "in concorso con altre persone", combinato o "schermato", a San...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta arbitri, chi c’era con Rocchi all’incontro a San Siro? La Procura indaga sulla presenza di Schenone

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