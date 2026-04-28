Inchiesta arbitri Rocchi e l’incontro a San Siro Per gli inquirenti si può capire chi c’era

Un’indagine in corso riguarda il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano. Il 2 aprile 2025, a San Siro, si è tenuto un incontro al quale gli inquirenti affermano di poter risalire a chi fosse presente e con chi abbia parlato. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e accertamenti sul mondo del calcio.

(Adnkronos) – "Si può capire con chi parla" Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano, il 2 aprile del 2025 a San Siro. "Il focus è quello del mondo arbitrale". E' la frase, più o meno esplicita, che gli inquirenti riferiscono a chi chiede di dare un volto ai. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Inchiesta arbitri, Rocchi a San Siro con altri colleghi: la clamorosa rivelazione dell’ANSAdi Alberto PetrosilliInchiesta arbitri, Rocchi a San Siro avrebbe avuto un incontro con altri esponenti del mondo arbitrale: la spiegazione dell’ANSA... Leggi anche: Scandalo arbitri, Rocchi potrebbe evitare gli inquirenti. Fari accesi anche su Inter-Roma. Il Var: “Fatti gli affari tuoi” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il mistero della combine e i movimenti di Rocchi: ci sono altri due arbitri indagati; Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interim; L’accusa a Rocchi: Riunioni segrete a San Siro per dare all’Inter gli arbitri preferiti; Rocchi indagato per frode sportiva, l'accusa: Sceglieva arbitri graditi all’Inter. L'inchiesta fa tremare il calcio italiano. Indagine arbitri, nuovi sospetti su Rocchi: sotto la lente una presunta combine a San SiroStando ai colleghi di Calcio & Finanza la Procura di Milano contesta a Gianluca Rocchi una presunta combine maturata a San Siro insieme ad altri colleghi ... milannews.it Caos arbitri, i pm: Riunione San Siro, si indaga su Rocchi e altri colleghiLa Procura di Milano aggiunge altri elementi preziosi per l'indagine: sarebbero sempre persone legate al mondo arbitrale ... fcinternews.it Da Bastoni-Kalulu Locatelli-Modric 2 modi diversi di vivere le partite a San Siro ... #Juventus #Inter #Milan - facebook.com facebook #Milan a secco a 'San Siro' da due gare: ecco quando accadde l'ultima volta #SempreMilan #SerieA x.com