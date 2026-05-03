Un’indagine approfondisce i dettagli di un incontro tra un dirigente arbitrale e una persona non identificata a San Siro. Si cercano chiarimenti sulla presenza di questo interlocutore e sul suo ruolo nella gestione delle designazioni arbitrali. Non sono stati forniti nomi ufficiali, ma le discussioni tra le parti sono al centro delle verifiche in corso. La questione riguarda anche l’intervento del Club Referee Manager e il suo possibile coinvolgimento nelle decisioni prese.

? Cosa scoprirai Chi era l'interlocutore segreto di Rocchi a San Siro?. Come ha influenzato il Club Referee Manager le designazioni arbitrali?. Perché le intercettazioni tra Rocchi e Gervasoni sono state sospese?. Quali prove collegano l'incontro di aprile alla frode sportiva?.? In Breve Rocchi e Gervasoni discussero lo scontento per l'arbitro Doveri durante intercettazioni telefoniche.. I magistrati ipotizzano coinvolgimento di Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell'Inter.. L'incontro a San Siro avvenne il 2 aprile 2025 durante il derby.. Doveri è stato assegnato all'Inter per cinque volte durante la scorsa stagione.. Il 2 aprile 2025 a San Siro, durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, Gianluca Rocchi avrebbe incontrato un interlocutore per discutere della gestione degli arbitri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta arbitri: Rocchi e il mistero dell’incontro a San Siro

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