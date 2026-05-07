Incentivi alle imprese | il blocco della Ragioneria ferma il decreto

Un nuovo rallentamento si registra nel processo di approvazione degli incentivi alle imprese, dopo che la Ragioneria ha deciso di bloccare l'articolo 9 del decreto. Questa decisione ha fermato temporaneamente lo spostamento di fondi destinati a sostenere gli investimenti aziendali. La sospensione è stata motivata dalla necessità di approfondimenti e verifiche sulla gestione delle risorse finanziarie coinvolte nel provvedimento. La situazione potrebbe influire sulla tempistica di attuazione delle misure previste.

? Cosa scoprirai Come influirà il blocco dell'articolo 9 sugli investimenti delle imprese?. Perché la Ragioneria ha deciso di fermare lo spostamento dei fondi?. Quali settori strategici rischiano di restare senza risorse per l'innovazione?. Come può questo stallo compromettere le scadenze del Pnrr?.? In Breve Ragioneria blocca articolo 9 per evitare rischi finanziari simili al caso Superbonus.. Mimit segnala rischio mancato rispetto milestone Pnrr fissata per 30 giugno 2026.. Direzione Urso contesta parere tecnico della Ragioneria emesso il 31 marzo.. Blocco fondi colpisce pilastri Nuova Sabatini, venture capital e settore aerospaziale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incentivi alle imprese: il blocco della Ragioneria ferma il decreto Notizie correlate Leggi anche: Incentivi, riforma rinviata alla manovra. Mimit contro Ragioneria Decreto lavoro 2026: incentivi alle assunzioni e nuove misure per rilanciare l’occupazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Obiettivo: più lavoro stabile e contratti di qualità Il nuovo decreto lavoro approvato dal governo punta a un traguardo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Incentivi alle imprese, l’affondo di Cerruti (Italian Tech Alliance): Troppe regole e più di 2.700 misure diverse. Così l’Italia blocca le sue start-up; Codice degli Incentivi 2026: cosa cambia dal 1° gennaio per le imprese; Nuove misure per il lavoro e incentivi alle imprese nel decreto primo maggio. Basilicata, 3 milioni per #Basilavoro 2.0: incentivi alle imprese per assunzioni stabiliLa Regione Basilicata rilancia le politiche attive per il lavoro con il nuovo Avviso pubblico #Basilavoro 2.0, destinato a favorire l’occupazione stabile e di qualità. Stanziati 3 milioni di euro de ... lasiritide.it Incentivi alle imprese per l'adozione di misure di prevenzione sul lavoro: domande dal 27 maggio 2026Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha previsto incentivi economici per le imprese che investono nella sicurezza e nella ... ipsoa.it OFFERTA DI LAVORO PART-TIME CENTRALISTI FISSO DI 600€ NETTI + INCENTIVI CHIEDI INFO! - facebook.com facebook Il patron di Blue Origin, Jeff Bezos ,rivede gli incentivi ai dipendenti di Blue Origin mentre l’azienda aerospaziale cerca di placare il malcontento interno e rafforzare la competizione con SpaceX in vista della possibile Ipo della società di Elon Musk. x.com