Decreto lavoro 2026 | incentivi alle assunzioni e nuove misure per rilanciare l’occupazione

Il governo ha approvato un nuovo decreto lavoro previsto per il 2026, che introduce incentivi per favorire le assunzioni e nuove misure per sostenere l’occupazione. L’obiettivo dichiarato è promuovere contratti più stabili e di qualità, con l’intento che gli incentivi si traducano in un vero aumento del numero di persone occupate. La normativa si focalizza su interventi specifici per stimolare la crescita del mercato del lavoro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Obiettivo: più lavoro stabile e contratti di qualità. Il nuovo decreto lavoro approvato dal governo punta a un traguardo chiaro: tutti gli incentivi dovranno tradursi in un aumento reale dell’occupazione. Le agevolazioni saranno riconosciute solo in presenza di contratti firmati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, con l’obiettivo di rafforzare il lavoro stabile e di qualità. Il provvedimento introduce inoltre la proroga dei bonus per assunzioni di giovani, donne e nelle aree Zes, affiancata da un nuovo incentivo per trasformare i contratti a tempo determinato in indeterminato. Risorse e platea dei beneficiari.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Decreto lavoro 2026: incentivi alle assunzioni e nuove misure per rilanciare l’occupazione Legge di Bilancio 2026: aumentano gli stipendi e il potere di spesa dei lavoratori Notizie correlate Decreto Primo Maggio, Paolo Capone, Leader UGL: "Misure importanti per rilanciare l'occupazione e la qualità del lavoro”“In attesa di valutare il decreto 1º maggio nel suo complesso, accogliamo con favore gli indirizzi del Governo. Decreto lavoro, dal “salario giusto” ai bonus assunzioni: tutte le misureRoma, 29 aprile 2026 – Salario giusto tarato sulla base dei contratti collettivi più rappresentativi; fuori dal perimetro degli incentivi chi firma... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Decreto lavoro 2026: incentivi all’occupazione, salario giusto, stretta sul caporalato digitale; Decreto Lavoro 2026, misure e bonus: dagli incentivi per le assunzioni al salario giusto; Decreto Lavoro 2026: bonus assunzioni e contrasto di nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale; Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Lavoro. Decreto lavoro 2026 approvato dal CdM: salario giusto, incentivi e stop al caporalato digitaleNuovo decreto lavoro: incentivi assunzioni, salario giusto e stretta sul caporalato digitale. Tutte le novità su tutele e occupazione. diritto.it Decreto Lavoro 2026, tutte le novità sugli incentivi contributivi per le impreseBonus assunzioni fino a 19.200 euro e non solo: tutte le novità del Decreto Lavoro 2026 per le imprese. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile 2026 su proposta della Presidente Giorgia Melo ... money.it L’assurda reazione dell’opposizione e di certi sindacati al decreto Lavoro - facebook.com facebook Il decreto lavoro fa già discutere. Tra alcuni interventi di facciata c'è una novità interessate: la giusta retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi firmati dai sindacati più rappresentativi. Qui la mia intervista su @Avvenire_Nei di o x.com