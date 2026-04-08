Roma | tir in fiamme sull’A1 a Guidonia Montecelio nessun ferito tratto chiuso

Un tir in fiamme si è verificato sull’autostrada A1, al chilometro 577, vicino a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. L’incendio ha portato alla chiusura del tratto e al conseguente traffico intenso nella zona. Non risultano persone ferite a seguito dell’accaduto. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un tir in fiamme ha causato notevoli disagi sull’autostrada A1, precisamente al chilometro 577, nei pressi di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero originate dalla cella frigorifera del mezzo pesante. Intervento dei vigili del fuoco. L’allerta è scattata intorno alle 17, e immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma. Sul posto sono stati inviati mezzi provenienti da Palestrina, supportati dall’autobotte di La Rustica e dalla squadra di Montelibretti. I pompieri hanno lavorato intensamente per domare l’incendio, utilizzando anche schiuma antincendio per prevenire un’ulteriore propagazione delle fiamme. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: tir in fiamme sull’A1 a Guidonia Montecelio, nessun ferito, tratto chiuso Leggi anche: Tir in fiamme sull'A1, intervento dei vigili del fuoco. Nessun ferito Leggi anche: Autostrada A1: tir in fiamme tra Incisa e Firenze sud, tratto chiuso nella notte Temi più discussi: Tir in fiamme sull'A1, intervento dei vigili del fuoco. Nessun ferito; Tir a fuoco in autostrada A1 all'altezza di Guidonia Montecelio, vigili del fuoco estinguono l'incendio; Camion in fiamme, A1 coperta di schiuma: paura e traffico in tilt a Guidonia; Tir in fiamme sull’A1, traffico bloccato al km 577: intervento dei Vigili del Fuoco. Tir a fuoco in autostrada A1 all’altezza di Guidonia Montecelio, vigili del fuoco estinguono l’incendioUn tir è andato a fuoco in autostrada nel pomeriggio di oggi: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme ... fanpage.it GUIDONIA – Tir in fiamme, paura sulla A1Paura oggi pomeriggio, martedì 7 aprile, sull’Autostrada A1 Milano-Napoli. Verso le ore 16,50 un camion con rimorchio tendonato è improvvisamente è andato in fiamme per cause in corso di accertamento. tiburno.tv E' successo all'altezza di Guidonia Montecelio prima delle 17. I pompieri hanno dovuto usare la schiuma per evitare il propagarsi del rogo - facebook.com facebook