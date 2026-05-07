Incendio nella notte in una residenza protetta

Nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiavari a causa di un principio di incendio in una struttura protetta destinata a persone con disabilità. L’intervento si è reso necessario per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non sono stati riportati feriti o danni gravi alle persone presenti nella residenza.