Incendio nella notte in una residenza protetta
Nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiavari a causa di un principio di incendio in una struttura protetta destinata a persone con disabilità. L’intervento si è reso necessario per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non sono stati riportati feriti o danni gravi alle persone presenti nella residenza.
Nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiavari per un principio di incendio in una residenza protetta per persone con disabilità. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme, originate da un quadro elettrico della struttura.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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