Incendio Monte Fatea mozione della maggioranza del Consiglio regionale | Chiediamo lo stato di emergenza nazionale

Giovedì 7 maggio, in Consiglio regionale è stata depositata una mozione congiunta di maggioranza, firmata dai consiglieri Antonio Mazzeo, Matteo Trapani e Massimiliano Ghimenti. La proposta chiede lo stato di emergenza nazionale in risposta all'incendio che ha interessato il Monte Faeta. La mozione mira a ottenere un intervento immediato a livello centrale per affrontare la situazione.

E' stata depositata giovedì 7 maggio in Consiglio regionale la mozione congiunta di maggioranza, che vede come primi firmatari i consiglieri Antonio Mazzeo e Matteo Trapani (PD) e Massimiliano Ghimenti (AVS), per rispondere alla catastrofe che ha colpito il Monte Faeta.L'atto, firmato anche dai.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio Monte Faeta: dichiarato lo stato di emergenza regionaleDichiarato dal governatore della Regione Eugenio Giani lo stato di emergenza regionale a seguito del rogo sul Monte Faeta, tuttora in fase di... Incendio sul Monte Faeta, dichiarato lo stato di emergenza regionaleFirenze, 4 maggio 2026 – In seguito al maxi incendio sul Monte Faeta – tuttora in fase di bonifica – il presidente della Regione Toscana Eugenio...