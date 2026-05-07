Incendio auto a Grottolella | intervento dei Vigili del Fuoco all’alba

Nella prima mattinata di oggi, giovedì 7 maggio 2026, alle 6:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Grottolella in via della Repubblica per un incendio che ha coinvolto un’automobile parcheggiata in un’area privata. L’intervento è durato poco dopo l’allarme e ha visto l’utilizzo di attrezzature specifiche per mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme. Non sono state segnalate altre persone coinvolte o danni a strutture vicine.

Nella prima mattinata di oggi, giovedì 7 maggio 2026, intorno alle ore 6:00, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti nel comune di Grottolella, in via della Repubblica, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta all’interno di un’area privata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Auto in fiamme all’alba: intervento dei Vigili del FuocoTempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione nella prima mattinata di oggi nel comune di Grottolella, dove un’autovettura parcheggiata... Incendio auto nel centro abitato: intervento dei vigili del fuoco, si indagaMESAGNE - Un incendio ha devastato buona parte di un'auto parcheggiata nel centro abitato di Mesagne. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Incendio auto a Grottolella: intervento dei Vigili del Fuoco all’alba; Auto in fiamme all'alba nell'avellinese, indagini in corso; Auto in fiamme all’alba | intervento dei Vigili del Fuoco. #Nuoro, nel pomeriggio #vigilidelfuoco e @cnsas_official hanno soccorso a Dorgali 5 turisti stranieri, bloccati in una grotta per l'innalzamento della marea #6maggio x.com INCENDIO IN UNA LAVANDERIA A BAVENO Intervento dei Vigili del Fuoco del comando del Vco ieri sera a Baveno dove è divampato un incendio che ha interessato una lavanderia in via Monte Grappa. L’allarme è scattato poco dopo le 20. Sul posto una sq - facebook.com facebook