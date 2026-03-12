Incendio auto nel centro abitato | intervento dei vigili del fuoco si indaga

Un veicolo è stato distrutto da un incendio nel centro di Mesagne, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L’incidente si è verificato in un'area residenziale, causando danni all'auto e alle proprietà vicine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e identificare eventuali responsabilità.

MESAGNE - Un incendio ha devastato buona parte di un'auto parcheggiata nel centro abitato di Mesagne. Da appurare la natura del rogo. È accaduto nella notte appena trascorsa, quella tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo 2026. Il mezzo era parcheggiato in via Nino Bixio. Intorno all'una, una squadra.