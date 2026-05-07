Incendio alla Startech e volantini delle Brigate rosse | blitz dei carabinieri in borghese fermato un uomo

Nella serata di ieri, i carabinieri in borghese hanno effettuato un blitz presso la sede di una società tecnologica, fermando un uomo. Durante l'intervento, sono stati trovati volantini delle Brigate Rosse tra i reperti sequestrati. Un incendio si è verificato nello stesso edificio, ma ancora non si conoscono le cause né se ci siano collegamenti tra i due episodi. La presenza della Digos al momento resta sul luogo, senza ulteriori dettagli.

Troppo presto per capire se gli episodi sono collegati, ma la presenza del personale della Digos, oltre a quella dei carabinieri che l'hanno fermato, tradisce quantomeno il sospetto. Parliamo del presunto responsabile dell'incendio alla Startech, immortalato dalle telecamere nell'atto di.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Misteri irrisolti: muore il logista dei covi delle Brigate RosseDomenico Catracchia, la morte di un uomo chiave per gli anni di piombo Domenico Catracchia, condannato per il suo ruolo nella strage di Bologna del... Napoli, inchiesta Carc: il fantasma delle Brigate Rosse scuote la politica? Cosa sapere La Procura di Napoli indaga i membri dei Carc per associazione sovversiva tipo Brigate Rosse. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Doppio incendio doloso alla Startech; Due incendi dolosi alla StarTech di Trieste: cosa è successo; Incendi alla StarTech: conosceva l’azienda, chi è il sospetto che avrebbe potuto causare una strage; Doppio incendio alla StarTech, indagini in corso mentre l’azienda affronta una fase critica. Incendio alla Startech e volantini delle Brigate rosse: blitz dei carabinieri in borghese, fermato un uomoL'operazione, coordinata dal sostituto procuratore Federico Frezza, è stata condotta dai militari della stazione di Borgo San Sergio. Presente anche personale della Digos, in quanto potrebbero essere ... triesteprima.it StarTech di Trieste, tra incendi, proteste, stipendi fermi e il partner israeliano sempre più lontano ecco servita un'altra grande crisi industrialeTRIESTE. Clima di grande tensione in questi giorni alla StarTech di Trieste, azienda produttrice nel campo delle telecomunicazioni e trasferimento dati. Al centro dei problemi ci sarebbero gli stipend ... ildolomiti.it Un incendio scoppiato all'interno di un parcheggio di via Santa Maria della Costa a Sestri Ponente ha coinvolto più automobili, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati - facebook.com facebook Incendio sull'A1, camion frigo in fiamme: chiuso temporaneamente il tratto urbano ift.tt/KMGRN9b x.com