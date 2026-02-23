Misteri irrisolti | muore il logista dei covi delle Brigate Rosse

Domenico Catracchia è morto a causa di complicazioni di salute, dopo aver trascorso anni collegato ai covi delle Brigate Rosse e dei Nuclei Armati Rivoluzionari. La sua scomparsa solleva ancora molte domande sugli anni di piombo e sui collegamenti tra le organizzazioni clandestine. Catracchia aveva un ruolo importante in quel periodo, e la sua morte lascia un vuoto nel racconto di quegli anni. La notizia si diffonde tra gli investigatori e gli esperti di storia recente.

Domenico Catracchia, la morte di un uomo chiave per gli anni di piombo. Domenico Catracchia, condannato per il suo ruolo nella strage di Bologna del 1980 e legato ai covi delle Brigate Rosse e dei Nuclei Armati Rivoluzionari, è morto oggi. La sua figura, controversa e sfuggente, rappresenta un anello cruciale nella catena di responsabilità di uno degli episodi più oscuri della storia italiana. Amministratore di condomini in via Gradoli a Roma, Catracchia fu accusato di aver mentito ai magistrati durante il processo sui mandanti dell’attentato che causò 85 vittime il 2 agosto 1980. La strage alla stazione di Bologna segnò un punto di svolta nella storia del terrorismo italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tutte le misure «per evitare il ritorno delle Brigate rosse»Il governo italiano introduce nuove misure per frenare il rischio di un ritorno delle Brigate Rosse.

Ddl sicurezza, Nordio: «Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse»Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, mette in guardia.

#inaltreparole Scontro Macron-Meloni, Bindi: “Doppio standard sui militanti uccisi: ricordano solo le Brigate Rosse e mai il terrorismo nero” x.com

Essendo politicamente alla canna del gas dati gli ultimi sondaggi sul referendum, pur di alimentare la tensione nel Paese e convincere le persone a votare "Si", Nordio si è messo a dire che la sinistra era indulgente e quasi amichevole con le Brigate Rosse. Gl - facebook.com facebook