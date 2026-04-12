Centro per l' impiego verso il trasferimento | decisa la nuova sede si procede al trasloco

A partire da martedì 14 aprile, il Centro per l’impiego di Ferrara cambierà sede e si sposterà in via Arturo Cassoli 56. La decisione di trasferire le attività è stata presa recentemente e le operazioni di trasloco sono in corso. La vecchia sede sarà abbandonata e si procederà con il trasferimento degli uffici presso l’indirizzo indicato. La nuova sede ospiterà le funzioni normalmente svolte dal centro.

A partire da martedì 14 aprile, il Centro per l’impiego di Ferrara trasferirà le proprie attività presso la nuova sede di via Arturo Cassoli 56. I servizi continueranno ad essere garantiti con le consuete modalità. Per informazioni, il Centro per l’impiego sarà aperto al pubblico dal lunedì al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Aversa, inaugurata la nuova sede del Centro per l’Impiego: presenti Villano e SmarrazzoTempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri regionali Marco Villano (PD) e Pietro Smarrazzo hanno partecipato all’inaugurazione della nuova sede del... Dormitorio di via Provinciale San Vito, trasloco entro Pasqua: migranti verso il trasferimento alla zona industrialeL’annuncio in commissione: i lavori sono stati conclusi ed i migranti del dormitorio di via Provinciale per San Vito arriveranno nell’area di strada...