Il lusso trova una nuova casa a Milano | apre la Gallery di OnlyOne

Il lancio della nuova Gallery di OnlyOne a Milano deriva dalla crescente domanda di oggetti di lusso personalizzati. L'apertura, avvenuta in via Pasquale Sottocorno 4, offre un ambiente dedicato alla creazione di pezzi unici realizzati da artigiani italiani. La gestione del locale coinvolge esperti che guidano i clienti nella scelta di materiali esclusivi e dettagli su misura. La galleria si presenta come un punto di riferimento per chi cerca l’eccellenza artigianale nel settore del lusso.

Milano, 24 febbraio 2026 – Inaugurato il nuovo spazio OnlyOne: il luogo dove il lusso bespoke incontra i maestri artigiani italiani Ha aperto nei giorni scorsi a Milano, in via Pasquale Sottocorno 4, la Gallery di OnlyOne, uno spazio innovativo dedicato al lusso su misura e ai pezzi unici. L'inaugurazione ha riunito una cinquantina di ospiti tra architetti, designer e collezionisti, segnando la nascita di un nuovo modo di concepire il lusso: non più vetrine inaccessibili, ma un luogo dove toccare con mano la bellezza, incontrare chi la crea e dare forma ai propri progetti. La Gallery completa la piattaforma OnlyOne – che comprende Magazine, Exhibitions & Events e Atelier digitale – mettendo in connessione il meglio dell'artigianato italiano con chi cerca l'eccellenza assoluta per ville private, palazzi storici, yacht, hotel di lusso e progetti residenziali ambiziosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il lusso rinasce a Bologna: apre la nuova boutique della upcycling radicaleNel centro di Bologna, si inaugura una nuova boutique dedicata all’upcycling radicale.

Apre a Milano una biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura: dove si trova e gli orariA Milano apre una nuova biblioteca dedicata allo sport, intitolata a Gianni Mura, il famoso cronista morto nel 2020.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Riscoprire le ville e le mansion per trovare il lusso della privacy; Case da 8 milioni e super attici (ormai introvabili): come va il mercato immobiliare del lusso a Milano; Case in Maremma, proprietà di lusso e prezzi sempre più alti: così la campagna diventa un lusso; La misura perduta: lusso, potere e morale nell’antica Roma.

Il lusso trova una nuova casa a Milano: apre la Gallery di OnlyOneMilano, 24 febbraio 2026 – Inaugurato il nuovo spazio OnlyOne: il luogo dove il lusso bespoke incontra i maestri artigiani italiani Ha aperto nei giorni scorsi a Milano, in via Pasquale Sottocorno 4, ... ilgiorno.it

Club Sandwich si rinnova: ecco qual è la versione inedita dell’icona dello street food di lussoClub Sandwich, l’icona dal fascino glamour che seduce il mondo e domina i menu degli hotel di lusso di ogni capitale, omaggiato dal KFC ... panorama.it

Milano al centro del lusso Champenois! - facebook.com facebook

Milano, il lusso immobiliare rallenta: attici oltre i 30mila euro al metro quadro ma il mercato si stabilizza ift.tt/oDpEdv1 x.com