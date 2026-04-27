Ricercato in tutta Europa arrestato in Italia | nigeriano stupratore non inganna i nostri poliziotti

Un uomo di 51 anni, ricercato in tutta Europa dalle autorità tedesche dal 2019, è stato arrestato dalla polizia a Padova. La sua fuga si è conclusa in Italia, dove gli agenti lo hanno individuato e fermato. La notizia conferma come le forze dell’ordine italiane collaborino con le autorità internazionali per rintracciare soggetti ricercati.

Ricercato in tutta Europa, arrestato in Italia. L a polizia di Padova ha arrestato un nigeriano di 51 anni che dal 2019 era ricercato in tutta Europa dalla autorità tedesche. L’uomo era stato condannato a 15 anni di reclusione per una brutale violenza sessuale nei confronti di una ragazza avvenuta ad Augusta nel 2014. L’identificazione è stata possibile perché l’uomo si era presentato ai poliziotti dell’Ufficio immigrazione della questura per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Durante l’istruttoria è emerso che nella banca dati europea Shenghen esisteva una richiesta di rintraccio di un uomo con le sue stesse generalità sebbene con un altro nome.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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