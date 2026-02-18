Un uomo di 27 anni originario dell’Albania è stato catturato a Roma, dove si nascondeva in un B&B. La sua fuga è stata scoperta dopo un’indagine europea che lo collegava a un traffico di droga tra Belgio e altri paesi. La polizia ha identificato il suo nascondiglio grazie a una segnalazione internazionale. La sua cattura si inserisce in un'operazione più vasta contro il traffico di stupefacenti nel continente. Il giovane era ricercato da mesi e ora si trova in custodia. La vicenda si collega a un caso di droga scoperto in Belgio.

È stato arrestato a Roma un cittadino albanese di 27 anni, ricercato a livello internazionale per traffico internazionale di droga. L’uomo, destinatario di un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità giudiziarie belghe, è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato nella zona di Ponte di Nona. L’arresto è stato reso possibile grazie a una complessa attività investigativa condotta dalle forze dell’ordine italiane, in collaborazione con le autorità belghe, dopo che il ricercato aveva fatto perdere le sue tracce dal gennaio scorso. Il mandato di cattura europeo e la fuga Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il cittadino albanese era considerato una figura chiave all’interno di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 27enne ricercato in tutta Europa arrestato a Roma, era nascosto in un B&B: quale reato ha commesso in Belgio

