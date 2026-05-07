In Spagna Vox a un passo dalla scissione | tra i postfranchisti rissa su soldi e potere I dissidenti | Purghe peggiori di Stalin

In Spagna, il partito di estrema destra si trova a un passo dalla divisione interna, con tensioni tra i membri postfranchisti che si sono tradotte in scontri pubblici su questioni di denaro e potere. I dissidenti hanno definito le pratiche di alcuni esponenti come “purghe peggiori di Stalin”, evidenziando un clima di forti contrasti. A meno di un anno dalle ultime consultazioni elettorali, la compattezza del movimento appare più fragile di quanto sembri.

La destra spagnola si scopre più fragile di quanto appaia. A meno di un anno dalle ultime grandi prove elettorali, Vox — principale forza dell’ultradestra iberica — è attraversato da una crisi interna che potrebbe sfociare in una vera e propria scissione. Al centro dello scontro c’è la leadership di Santiago Abascal, contestata da un gruppo di ex dirigenti e fondatori guidati da Alejo Vidal-Quadras. Il prossimo 20 giugno, a Madrid, questo fronte critico terrà una riunione politica — ribattezzata “ Barajas II ” — con l’obiettivo dichiarato di costruire “ un’alternativa ”. Non si tratta più, dunque, di una semplice corrente interna: gli organizzatori parlano apertamente di un nuovo progetto politico, segnando una rottura quasi definitiva con la struttura attuale del partito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Spagna Vox a un passo dalla scissione: tra i postfranchisti rissa su soldi e potere. I dissidenti: “Purghe peggiori di Stalin” Notizie correlate Giorgia Meloni reinterpreta Stalin: purghe interne per sfuggire al tribunale del popoloL'avevo scritto, in tempi non sospetti, su queste stesse pagine: il vero volto di Giorgia sarebbe emerso solo un attimo prima del crollo. Le purghe di re Donald. Il Pentagono riapre il caso Falkland. E minaccia: Spagna fuori dalla NatoRoma 24 aprile 2026 – Il presidente Trump se l’è legata al dito e adesso medita vendetta. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spagna: si riapre lo scontro tra Vox e la Chiesa cattolica; Pedro Sanchez: faro dei socialisti, ma punito dai sondaggi in Spagna. Vox vola e la destra vede il governo; Vox sull'orlo della scissione: Purghe peggiori di Stalin; Spagna e Germania davanti all’estrema destra: due modelli diversi, una stessa crisi. Come si fa a regolarizzare mezzo milione di immigratiDa due settimane in Spagna è in corso una procedura di regolarizzazione che può coinvolgere 500mila immigrati. All’inizio ci sono state lunghe code fuori dagli uffici nelle principali città, anche con ... ilpost.it Vox, scoppia la bufera in Spagna: un ex dirigente del partito di estrema destra accusato di molestie su una minorenneJavier Esteban, ex responsabile dei social media di Vox ed ex membro dell’organizzazione giovanile Revuelta, è accusato di molestie sessuali su una minorenne. Esteban aveva lasciato il suo incarico ... affaritaliani.it La Spagna è la stella europea della crescita, lui la stella polare del progressismo globale. Eppure Sánchez è in crisi politica e di consensi. Colpa dei salari fermi, del costo delle case, dell'immigrazione che alimenta Vox e degli scandali giudiziari. x.com MADRID – La politica in Spagna vive giorni di forte tensione. Il Partito Popolare ha accettato il concetto di “priorità nazionale” nei suoi patti con Vox. Ciò ha scatenato una risposta molto dura da parte del Governo di Pedro Sánchez… Continua a leggere lav - facebook.com facebook