Le purghe di re Donald Il Pentagono riapre il caso Falkland E minaccia | Spagna fuori dalla Nato

Il Pentagono ha riaperto il caso Falkland, portando alla luce una comunicazione inviata dal presidente Trump in cui si discute di possibili ritorsioni contro la Spagna e la Gran Bretagna. La notizia è stata diffusa dal Wall Street Journal, che ha pubblicato una mail che rivela le intenzioni del presidente di adottare misure di vendetta. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra gli Stati Uniti e alcuni alleati europei, con un possibile scenario di escalation diplomatica.

Roma 24 aprile 2026 – I l presidente Trum p se l’è legata al dito e adesso medita vendetta. Il Wall Street Journal ha pubblicato una mail nella quale si parla esplicitamente di ritorsioni contro la Spagna e persino la Gran Bretagna. La colpa di Madrid e Londra è di non avere sostenuto le operazioni militari targate Washington e Tel Aviv contro l’Iran e il tycoon sta studiando come fare pagare loro le conseguenze, con misure fra l’irrealizzabile concretamente e il grottesco. Se per la Spagna pensa a una sospensione da incarichi importanti all’interno della Nato, la Gran Bretagna rischia addirittura di vedersi ‘sottratte’ le isole Falkland, oggetto di una guerra contro l’Argentina nel 1982.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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