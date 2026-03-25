Giorgia Meloni reinterpreta Stalin | purghe interne per sfuggire al tribunale del popolo

Il primo ministro ha adottato misure interne di riorganizzazione, definendole come una “purghe”, nel tentativo di evitare procedimenti giudiziari. Questa scelta arriva dopo un risultato referendario disastroso che ha indebolito l’esecutivo e messo in discussione la stabilità del governo. In passato, alcuni commentatori avevano previsto un cambiamento imminente nel modo di agire del leader politico.

L'avevo scritto, in tempi non sospetti, su queste stesse pagine: il vero volto di Giorgia sarebbe emerso solo un attimo prima del crollo. All’epoca fui liquidato come visionario dai più accaniti fan della “Shirley Temple from Garbatella”. Per mesi, un coro unanime l’ha raccontata come una figura quasi salvifica, il Santo e l’Apostolo di calboniana memoria. Una leader pronta a tutto, persino al sacrificio estremo, pur di difendere l’Italia e i suoi camerati di plastica comprati su Temu. E invece eccoci qui. Dopo l’ennesimo schiaffo inflitto proprio da quel “popolo sovrano” tanto evocato, la Premier sembra aver imboccato una strada già vista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni reinterpreta Stalin: purghe interne per sfuggire al tribunale del popolo Articoli correlati Purghe, purghe, purghe. Xi Jinping e la stretta finale sull’esercitoL’indagine avviata contro Zhang Youxia, primo vicepresidente della Commissione Militare Centrale (CMC), segna uno spartiacque senza precedenti nella... Giorgia Meloni all'evento per il Sì a Milano: "Non abbiate paura di preferire il popolo alle caste""Sono giornate di grande attenzione, di enorme lavoro per evitare un ulteriore allargamento della crisi sulle risposte alle possibili ripercussioni"... Contenuti e approfondimenti su Giorgia Meloni Giorgia Meloni non si dimetteIn un video pubblicato dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia si è detta rammaricata per l'esito del referendum, ma «andremo avanti» ... ilpost.it Referendum, Giorgia Meloni: «Occasione persa, avanti ma resta il rammarico». Il video dopo la sconfitta«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza». Inizia così il video pubblicato sui social da Giorgia Meloni ... ilmessaggero.it