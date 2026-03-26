Dal Brennero a Roma oltre mille chilometri in bici | ecco VrgBike la ciclovia lungo la Via Romea Germanica

Una nuova ciclovia chiamata VrgBike è stata presentata a Milano durante l’evento ‘Fa’ la cosa giusta!’. Si tratta di un percorso che si estende dal Brennero a Roma, coprendo oltre mille chilometri lungo la Via Romea Germanica. La rete si configura come una nuova alternativa per il cicloturismo in Italia, seguendo il tracciato storico di questa antica via.

Il progetto propone un itinerario continuo, accessibile e pensato per la mobilità dolce, capace di collegare il Brennero a Roma lungo oltre mille chilometri Una nuova grande dorsale del cicloturismo italiano prende forma: si chiama VrgBike ed è stata presentata a ‘Fa’ la cosa giusta!’, a Milano, come evoluzione moderna del tracciato storico della Via Romea Germanica. Il progetto propone un itinerario continuo, accessibile e pensato per la mobilità dolce, capace di collegare il Brennero a Roma lungo oltre mille chilometri. La ciclovia attraversa sei regioni – Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio – unendo ciclovie già esistenti, strade secondarie e percorsi rurali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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